3e jour du procès de imam Alioune Ndao : Suivez les minutes de l’interrogatoire de Ibrahima Diallo alias Abu Omar Le procès d’imam Alioune Badara Ndao et ses présumés complices poursuivis pour des faits liés au terrorisme, a repris ce mercredi 11 avril devant la Chambre criminelle spéciale de Dakar. C’est l’interrogatoire d’audience des accusés entamée dans l’après-midi d’hier qui continue.

10h 17 mn : Le juge Samba Kane ouvre l’audience et appelle le 2e accusé Ibrahima Diallo à la barre, qui répond aux questions du procureur Aly Ciré Ndiaye



Procureur : Est-ce que tu as un autre nom autre qu’Ibrahima Diallo?



Accusé : Oui, c’est Abu Omar



Procureur : Pourquoi ce nom ?



Accusé : C’est Dieu qui l’a recommandé à travers une sunna du prophète Mohamed Psl. C’est le non d’un Sahaba (un compagnon) du prophète.



Procureur : Est-ce que vous confirmez avec tous vos co-accusés avec qui tu étais au Nigéria, vous avez tous des surnoms ?



Accusé : Oui, mais chacun a ses raisons. Moi, c’est une fois en Mauritanie que j’avais pris ce nom d’Abu Omar.



Procureur : Au moment de ton interpellation à Keur Massar, tu n’as pas donné un coup de poing aux gendarmes ?



Accusé : Non, je ne m’étais pas rebellé contre eux. C’est par inattention que j’avais donné un coup à l’agent interpellateur en question. Car il m’avait trouvé en train de porter mes habits.



Procureur : une fois au Nigéria, quels sont parmi tes co-accusés ceux que tu avais trouvés sur place ?



Accusé: Omar Yaffa, Mohamad Ndiaye, Lamine Mballo, un certain Al amine, Moctar Diohané.



Procureur : est-ce que tu as un combat à mener pour l’instauration de la Charia au Sénégal?



Accusé : Non. L’essentiel en tant que musulman, je suis pour la charia comme le recommande le prophète.



Procureur : Devant le magistrat-instructeur, tu avais dit que tu as été formé au maniement des armes



Accusé : Non



Procureur : N’est-ce pas en tant que bon musulman que tu t’auto-proclames, Dieu a dit qu’on ne doit pas mentir ?



Accusé : Oui, mais je ne mens pas



10 58 mn (Son avocate Me Ngoné Thiam intervient) : non monsieur le procureur, arrêtez d’insulter mon client.



Procureur : Je ne m’adresse pas à vous, maître. Je n’ai insulté qui que ce soit. C’est juste un rappel du Bon Dieu que je suis en train de lui faire. Laisse-moi poser mes questions comme je veux.



Me Borso Pouye attaque : Ma consœur a bien raison, il faut arrêter monsieur le procureur, tes insultes. On a dit interrogatoire d’audience et il faut se limiter à poser des questions à nos clients. Depuis hier, c’est comme ça.



Le juge Samba Kane : Arrêtez-vous aussi maitres. Ne me poussez pas à suspendre l’audience. Monsieur le Procureur; tu as la parole.



Procureur : Pourtant tu avais soutenu Ibrahima Diallo devant le magistrat-instructeur, que tu avais appris le maniement de la kalachnikov à Fathoul Moubine auprès d’un Nigérian du nom de Seydou.



Accusé : Non, j’avais juste dit que Seydou était venu dans la maison où on était; avec un Kalachnikov. Mais, il ne m’avait pas appris les techniques de tirs.



Procureur : pourquoi tu as quitté le Nigéria ?



Accusé : J’entendais des détonations d’armes partout alors que moi j’étais parti pour apprendre le Coran.



Procureur : pourtant, devant les gendarmes, tu avais avancé que tu avais des divergences de points de vue avec les combattants de Bokko Haram car ces derniers sont contre les cartes d’dentité nationale. Deuxièmement, ils ne faisaient que bombarder les lieux. Je veux une réponse par oui ou non.



Accusé : Non, je n’avais pas dit ça. J’avais déclaré qu’il y avait une personne parmi nous du nom d’Abu Moussa que les éléments de Bokko Haram avait exécuté. Et ça m’avait fait mal.



Procureur : n’est-ce pas que vous avez convenu lors de votre réunion avec le chef djihadiste Abubacar Shakau et les accusés dont Moctar Diohané, Omar Mballo et Cheikh Ibrahima Ba, d’instaurer une fois au Sénégal avec une autorité religieuse, une base djihadiste et des champs agricoles en Casamance. A cet effet, tu avais donné à Latyr Niang 5 millions sur les 15 millions que le chef djihasdiste vous avait remis pour mettre en place ce projet agricole.



Accusé : Non, je n’avais pas dit ça. Les 5 millions que j’avais remis Latyr Niang, c’est pour un projet de commerce



Procureur : Devant le magistrat-instructeur, tu avais dit que tu as eu à informer Imam Alioune Ndao de ton séjour au Nigéria. Et Imam t’avait encouragé lorsque tu avais dit que tu eu à apprendre les techniques de maniement des armes la bas. Par la même occasion, il t’avait dit que tu n’aurais pas dû rentrer.



Accusé : Certes, je lui ai parlé de mon voyage au Nigéria. Mais il ne m’avait pas conseillé d’aller combattre dans les rangs de Bokko Haram.













