3e mandat/ Cheikhou Oumar Sy: « Le peuple sénégalais le savait très bien »

In extenso l’Intégralité de sa publication !



« Le peuple sénégalais savait très bien qu’en votant pour élire Macky Sall, il avait droit à un mandat de 7 ans. Il a pris la décision de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Ce qui était contraire à la constitution. Il ne respecta pas sa parole. Ce fut le début du désamour entre Macky et le peuple sénégalais.



Les acteurs politiques n’étaient pas obliger de se prononcer sur le cumul des mandats. Ce n’est pas interdit sauf dans des cas spécifiés par la loi. Dans ce cas précis, pour l’opposition, également, c’est le respect de la parole donnée surtout pour ceux et celles qui se sont prononcés sur la question.



C’est le lieu de féliciter l’honorable député Guy Marius Sagna pour sa constance. Rien ne l’obligeait à démissionner de son poste. Mais il a préféré être quitte avec sa conscience.



On ne fait pas de gymnastique intellectuelle quand on a l’opportunité de poser des actes qui vont dans le sens d’une vraie rupture. »