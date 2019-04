3e mandat de Macky Sall: El Hadj Kassé clôt le débat

Invité de Rfm Matin, El Hadj Hamidou Kassé de la présidence de la République n’a pas donné suite à la décision de faire débat sur l’absence de l’opposition à l’investiture du Président Macky Sall.



Sur le troisième mandat, El Hadj Kassé estime que le Sénégal dispose d’une constitution révisée. « Le Président va faire un mandat de cinq ans. Désormais, un Président élu au Sénégal fait deux mandats, un point un trait.Le plus essentiel, c’est le bien être des Sénégalais, il faut qu’on continue les réformes de l’administration et non pas revenir sur des débats dépassés », a-t-il martelé.