3e mandat de Macky Sall : Pourquoi l’ancien ministre Mary Teuw Niane n’y croit pas

Mary Teuw Niane s’est prononcé sur le débat du mandat. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur se veut clair. Il « ne croit pas » à un 3e mandat de Macky Sall.



Invité de l’émission « L’invité de MNF » sur la 7tv, il a indiqué que le 3e mandat ne relève que de la Constitution. Selon l’universitaire : « On a des institutions judiciaires et j’y crois. Je n’ai pas encore entendu un 3e mandat du Président Macky Sall. La constitution est claire. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».



« Le Conseil constitutionnel est là pour faire respecter cela. Toutefois si le le Conseil constitutionnel approuve un 3e mandat, le peuple décidera alors dans ce cas » a-t-il ajouté, dans des propos relayés par « Le Quotidien ».



Pour Mary Teuw Niane, le 3e mandat ne peut pas conduire en aucun cas, à « une crise politique ».