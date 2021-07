3e vague de Covid-19 : Les recommandations de Serigne Babacar Sy Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 03:39 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui invite les Sénégalais à respecter "rigoureusement" toutes les recommandations des services sanitaires, a formulé de nouvelles recommandations pour venir à bout du coronavirus qui continue d'étendre ses tentacules à l'intérieur du pays. A travers une note parvenue à la redaction, le guide religieux a appelé les Sénégalais à des unions de prières, demandant ainsi à chaque chef de famille de donner, en guise d'aumône, un kilogramme de riz, un kilogramme de sucre et un litre d'huile aux nécessiteux. En plus de formuler des prières. Ainsi, "après ablution, faire deux Rakkas. Au salut final, nourrir l'intention sincère d'un repenti. Réciter : 111 Astaghfiroulah, 111 Salatoul Ala Nabi, 111 Ya Kaafi, 903 Ya Latifou, 65 Hasbounalahou wa nihmal wakilou, 1 Sourate Al Ikhlass, 1 Sourate Al Falaq, 1 Sourate An Nassi et Salatoul Alal Nabi".





Source : https://www.jotaay.net/3e-vague-de-Covid-19-Les-re...

