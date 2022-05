3ème édition des JN des Sapeurs pompiers : Antoine Diome magnifie l'effort des soldats du feu et... Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 23:16 | | 0 commentaire(s)| La troisième édition des journées nationales des sapeurs pompiers a été célébrée ce jeudi 12 et se poursuivra jusqu'au Samedi 14 mai prochain au camp Malick Sy. Ce sont des journées dédiées aux soldats disparus lors de l'exercice de leurs fonctions. Cette année, le rôle de la brigade nationale des sapeurs pompiers dans la gestion des catastrophes et pandémies, est le thème de la première journée. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a magnifié l'effort des soldats du feu et a remis des matériels à toutes les brigades nationales des sapeurs pompiers.



Accueil Envoyer à un ami Partager