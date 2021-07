3ème vague Covid-19: Alerte rouge, plus de 1200 morts, une cinquantaine de malades sous oxygène L'alerte rouge est lancée pour le Sénégal qui va vers une troisième vague qui va battre certainement des records si rien n'est fait pour éradiquer la propagation du virus qui ne se prive pas des libertés dans les rassemblements.

En effet, plus de quarante (40) malades sont sous oxygène et tous les lits Réa-Covid sont occupés. Et selon l'Observateur, plus de vingt huit mille (28.000) cas concernent uniquement Dakar et le Sénégal faisant partie du peloton de tête des pays de la sous-région.



A en croire le journal, une probable troisième dose contre le variant Delta n'est pas à exclure.



Un nouveau variant dénommé Lambda s'invite dans la danse.

