4 400 migrants disparus en mer à destination de l'Espagne en 2021

Plus de 4 400 migrants, dont au moins 205 enfants, ont été perdus en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2021, a indiqué lundi un groupe de surveillance, soit plus du double du chiffre de l'année précédente et le plus grand nombre depuis que le groupe a commencé à compter en 2018.



Le groupe, Walking Borders, ou Caminando Fronteras, a imputé à des itinéraires de plus en plus dangereux, à des bateaux de moindre qualité et à la crainte de certains navires d'aider les migrants en mer la flambée des décès. Selon les statistiques officielles espagnoles, 39 000 sans-papiers ont réussi à atteindre l'Espagne par voie maritime ou terrestre l'année dernière, un chiffre similaire à celui de l'année précédente.



Selon Walking Borders, plus de 90 % des personnes disparues ou décédées étaient perdues dans 124 naufrages en route vers les îles espagnoles des Canaries, dans l'océan Atlantique, au 20 décembre. Depuis 2020, les îles au large des côtes africaines sont devenues la principale destination des migrants qui tentent de rejoindre l'Espagne, une part beaucoup plus faible essayant de traverser la Méditerranée pour rejoindre le continent espagnol.



Helena Maleno, fondatrice de Caminando Fronteras, a déclaré à Reuters que le groupe recueillait ses données à partir des lignes d'assistance téléphonique mises en place pour que les migrants sur les navires en difficulté puissent appeler à l'aide, et des membres des familles qui cherchent des informations.



Le groupe enquête sur le sort de chaque bateau. Il présume que les personnes disparues en mer depuis au moins un mois sont mortes. 95 % des chiffres correspondent à des personnes disparues.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies a dénombré 955 personnes décédées ou portées disparues en 2021 en tentant de rejoindre les îles Canaries au 22 décembre, le chiffre le plus élevé qu'elle ait documenté depuis 2014.



L'OIM obtient ses données à partir de registres officiels, de rapports des médias et d'autres groupes, dont Walking Borders, mais affirme que ses chiffres sont prudents et que le bilan réel est probablement plus élevé.



L'Espagne ne tient pas de chiffres sur les personnes qui meurent en essayant d'atteindre ses côtes, et un porte-parole du ministère de l'Intérieur a refusé de commenter les derniers chiffres. (Reuters)





