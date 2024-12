40.000 comprimés d’Ectasy saisis sur des trafiquants de drogue nigérians Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

Gambie Atlanticactu/ Banjul/ Amsatu Barrow La Drug Law Enforcement Agency (DLEAG) a arrêté trois ressortissants nigérians et saisi plus de 40 000 pilules d’ecstasy lors d’une opération coordonnée contre le trafic de stupéfiants. Après les saisies de cocaïne, l’unité gambienne de lutte contre le trafic de drogues vient de réussir une nouvelle opération. Les éléments de la DLEAG ont arrêté trois ressortissants nigérians et saisi plus de 40 000 pilules d’ecstasy lors d’une opération coordonnée à l’aéroport international de Banjul. L’opération, qui a débuté fin novembre 2024, faisait suite aux renseignements recueillis par le commandement du renseignement anti-trafic (CTI) du DLEAG. « Malgré les efforts des trafiquants pour éviter d’être détectés en utilisant une fausse adresse et des coordonnées incorrectes, le DLEAG, en partenariat avec le commandement de l’aéroport de la Gambia Revenue Authority (GRA), a surveillé de près le colis non réclamé et a suivi les personnes impliquées. « Le 18 décembre 2024, après des semaines de surveillance, les agents du DLEAG ont arrêté les suspects : Ikechukweu Livinus Akwusaia, alias I.K., d’Amdalai ; Ifeanacho Raphael de Latrikunda Sabiji ; et Sunday Ainbgaoso de Bundung. Le trio a été interpellé et placé en garde à vue. « Le lendemain, les suspects ont été escortés à l’aéroport, où les responsables du DLEAG et du GRA ont ouvert le colis en leur présence », a indiqué le DLEAG dans un communiqué. « Le colis contenait 40 227 pilules d’ecstasy, pesant au total 26,4 kilogrammes. Les drogues ont été immédiatement saisies et remises au DLEAG pour une enquête plus approfondie. Pour le moment, les suspects restent en détention le temps que la DLEAG continue d’enquêter sur l’opération internationale antidrogue.



Source : https://atlanticactu.com/40-000-comprimes-dectasy-...

