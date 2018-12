43 triplés avec le Barça : Messi à une unité du record de CR7 Inlassablement, Lionel Messi continue d’affoler les compteurs. Dimanche, c’est Levante qui en a fait les frais (5-0), l’Argentin signant trois buts et deux passes décisives.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

“À mon avis, ce n’est pas juste. Il reste le meilleur joueur que je n’ai jamais vu. Je lui donnerais le Ballon d’or chaque année. Je suis content pour Luka Modric mais honnêtement, Messi est le meilleur.” Interrogé sur la cinquième place de Lionel Messi au Ballon d’or, Xavi ne risque pas de changer d’avis après la nouvelle démonstration de force de l’Argentin, dimanche, face à Levante.



Car si le Barça s’est offert une nouvelle manita (5-0) et a ainsi récupéré son fauteuil de leader, avec trois points d’avance sur l’Atlético Madrid et le FC Séville, c’est bien grâce à l’inévitable Messi. Déjà auteur d’un doublé, le week-end dernier, lors du derby face à l’Espanyol Barcelone (4-0), le quintuple Ballon d’or a fait cette fois encore plus fort avec un triplé et un doublé de passes décisives. De quoi lui permettre de trôner en tête des classements des buteurs comme des passeurs avec déjà 14 buts et 8 passes décisives. Toutes compétitions confondues, Lionel Messi en est à 20 buts et 12 passes décisives…



Déjà auteur d’un triplé cette saison en Ligue des champions face à Tottenham, Lionel Messi a inscrit face à Levante son 49e triplé en carrière. Avec 43 triplés avec le Barça, l’Argentin ne pointe plus qu’à une unité de Cristiano Ronaldo, auteur de 44 triplés avec le Real Madrid. Un nouveau record tend donc les bras à l’Argentin, par ailleurs meilleur buteur européen depuis le début de l’année avec désormais 46 buts en 48 matches contre 42 buts en 44 matches pour Robert Lewandowski et 40 buts en 43 matches pour CR7…













Football.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos