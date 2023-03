44è concours Haïku au Sénégal : Rokhaya Seck du lycée Mariama Bâ de Gorée sacrée Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

L’Ambassadeur du Japon au Sénégal a célébré les lauréats du concours annuel de haïku. La jeune Rokhaya Seck est la gagnante du grand prix de cette année. La cérémonie officielle de remise des prix du concours de Haïku, typique poème japonais de trois vers, a vécu sa 44ème année. C’était le mardi 21 mars, à […] L’Ambassadeur du Japon au Sénégal a célébré les lauréats du concours annuel de haïku. La jeune Rokhaya Seck est la gagnante du grand prix de cette année. La cérémonie officielle de remise des prix du concours de Haïku, typique poème japonais de trois vers, a vécu sa 44ème année. C’était le mardi 21 mars, à la résidence de l’Ambassadeur du Japon au Sénégal. Cette année, le sacre est revenu à la toute jeune Rokhaya Seck. Elle est une collégienne en classe de 5ème à la Maison d’éducation Mariama Bâ. Cette école d’excellence, comme depuis plusieurs années, s’est encore illustrée dans cette compétition de poésie avec trois sur les cinq places sénégalaises. Elle s’est également adjugé le 1er prix d’encouragement avec Anissa Gningue (élève en classe de 5ème) et le 2ème prix avec Aïcha Sarr (Terminale). Les deux autres consécrations sénégalaises sont allées à Fatou Dabo (3ème prix), élève en classe de 3ème au Lycée Sandiara et Rokhaya Sembène Diouf, en 2nde au Lycée moderne de Rufisque. Cette jeune lycéenne a gagné le même trophée, le 2ème prix d’encouragement, en 2019. Le jury du concours du haïku a décerné, en tout, dix prix cette année : cinq pour le Sénégal (toutes des jeunes filles), quatre à des Français (dont trois femmes) et un Burkinabè, Alfred Eddi Adoté (3ème prix spécial pour la participation étrangère). L’Ambassadeur du Japon au Sénégal, S.E. Izawa Osamu, s’est félicité de l’engouement manifesté à l’égard du haïku. «Cette année, 591 poèmes ont été recensés, dont 122 de provenance étrangère. Des Sénégalais de toutes les tranches d’âge et de toutes les régions ont composé des poèmes sur des thèmes divers. Je suis heureux de constater que l’ensemble des poèmes est venu des quatre continents (tous sauf Océanie)», a déclaré le chancelier. Le diplomate s’est particulièrement satisfait qu’un Japonais ait postulé depuis le pays du Soleil levant ; ce qui est une «immense joie» qui conforte le Sénégal «engagé dans la promotion et le rayonnement» du haïku. L’Ambassadeur a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage au défunt Alphonse Raphaël Ndiaye, ancien Directeur général de la Fondation L.S. Senghor, qui déclamait les poèmes gagnants et s’accompagnait de sa guitare. Le nouveau président du jury, Pr Amadou Ly, a aussi rendu hommage à son prédécesseur, le Pr Madior Diouf, dont il a informé de la rédaction de ses mémoires. Pr Diouf a dirigé le jury durant 19 ans. Le haïku est un poème japonais court composé de trois vers pour 17 syllabes en tout (5-7-5). Il se caractérise par sa brièveté et le reflet d’un instant fugace lié aux sensations, ainsi qu’aux saisons. Il est une forme d’art centenaire, particulièrement appréciée au Japon et exportée à l’étranger, pratiquée par de nombreuses personnes. Le premier concours de haïku a été présenté par l’Ambassadeur Uchida Sonoo en 1979 au Sénégal où il est particulièrement promu. Mamadou Oumar KAMARA



Source : Source : https://lesoleil.sn/44e-concours-haiku-au-senegal-...

