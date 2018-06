470 millions d'euros de chiffre d'affaire, 1,2 millions de passagers par an, 17.000 tonnes de fret : Corsair en vol plané Avec 470 millions d'euros de chiffre d'affaire, des destinations dans le monde en Caraïbes, océan indien, l'Afrique et l'Amérique du Nord, 1,2 millions de passagers par an, 17.000 tonnes de fret, Corsair est plus que jamais en vol plané et Antoine Huet, Directeur général adjoint commercial de Corsair, l'a rappelé à Paris mardi. Sans manquer de plébisciter sa montée en gamme avec la classe business, son coefficient de remplissage à plus 90% et le succès éclatant sur la ligne Paris-Dakar avec plus 50% de parts de marché de Corsair, face aux autres concurrents.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juin 2018 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook