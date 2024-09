47e édition du Magal des Deux rakkas de Saint-Louis : Le Kourel célèbre demain l'acte de bravoure de Cheikh Ahmadou Bamba face au colonisateur

Qui est Cheikh Bassirou Diakha Cissé, parrain de l'édition 2024 ?



Le Kourel des Deux Rakkas a choisi de rendre un hommage appuyé à Cheikh Bassirou Diakha Cissé, une grande figure de Saint-Louis, homme de Dieu émérite et fidèle disciple de Cheikh Ahmadou Bamba.



En tant que membre du cercle restreint de Serigne Touba, Cheikh Bassirou Diakha Cissé transcrivait le Coran et les panégyriques pour son guide spirituel.



Originaire de Saint-Louis, il était également cousin germain de Serigne Mame Madior Goumba Cissé, un autre grand érudit, avec qui il entretenait des relations profondes. Ensemble, ils entreprirent le pèlerinage à la Mecque en 1889, mais Cheikh Bassirou Diakha Cissé ne revint jamais de ce voyage, ayant été rappelé à Dieu et inhumé à la Mecque.



Son cousin, Elhadj Mame Madior Goumba Cissé, ramena ses effets personnels à la famille. Cheikh Bassirou Diakha Cissé était également contemporain d'Elhadj Moukhsine Diop, avec qui il étudia au daara de Serigne Malick Kâ à Saint-Louis.



Cette figure spirituelle était également liée à de grandes personnalités telles que Serigne Cheikh Sadbou Diop de Ngoumba Guéoul et le professeur Moustapha Sourang.



Pour Makhtar Faye, cette journée est une opportunité pour les jeunes générations, de découvrir ces hommes de Dieu qui ont accompagné le Cheikh durant les moments décisifs de sa vie, tant au Sénégal qu'à l'étranger.



Hommage à Sokhna Mame Diarra Bousso et Mame Cheikh Ibrahima Fall



À travers la Nuit du Parrain, un hommage sera également rendu à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère de Serigne Touba, ainsi qu'à Mame Cheikh Ibrahima Fall, le plus fidèle compagnon du Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Comme à l'accoutumée, la prière des Deux Rakkas sera dirigée par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké, le jeudi 5 septembre, qui délivrera à cette occasion, un message de guidance et de conseils aux talibés.



Le Kourel des Deux Rakkas a également tenu à avertir les pèlerins, des dangers liés aux baignades en mer ou dans le fleuve, notamment en cette période de canicule, pour éviter les noyades.



L'acte de bravoure de Cheikh Ahmadou Bamba



Le 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme, répondit à une convocation des autorités coloniales à Saint-Louis. Face au gouverneur de l'Afrique Occidentale Française (AOF), alors qu’il s’apprêtait à être exilé au Gabon, il accomplit deux rakkas dans le bureau du gouverneur. Ce geste, que la communauté mouride considère comme un acte de bravoure, est commémoré chaque année à Saint-Louis.















Avec Le Témoin