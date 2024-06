491 Réfugiés en Attente de Naturalisation au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

L'État du Sénégal est sur le point d'achever les procédures de naturalisation pour 491 réfugiés établis dans la vallée du fleuve Sénégal (nord), démontrant les progrès accomplis dans ce domaine, a annoncé jeudi à Dakar le vice-amiral Oumar Wade, président du Comité national de gestion des réfugiés, personnes déplacées et apatrides (CNRPD). « Quatre cent quatre-vingt-onze demandes sont actuellement en traitement auprès des services compétents, et nous espérons les finaliser au cours de l'année 2024 », a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, selon l'APS. La procédure de naturalisation menée par l'État du Sénégal a permis à 313 réfugiés vivant dans la vallée du fleuve Sénégal d'obtenir un décret de naturalisation en 2023, en plus des 61 réfugiés déjà naturalisés précédemment. Cinq d'entre eux « recevront ici, à titre symbolique, ce document juridique essentiel, ce qui leur offrira des opportunités d'intégration socioéconomique », a ajouté le vice-amiral, chef d'état-major particulier du président de la République.



Source : Source : https://atlanticactu.com/491-refugies-en-attente-d...

