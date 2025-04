4e Conférence sociale sur l’emploi : Le Président Diomaye Faye plaide pour un modèle économique inclusif et durable Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé hier, jeudi 24 avril 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), la cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale consacrée à l’emploi et à l’employabilité. Placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », cette édition a réuni autour du chef de l’État, les membres du gouvernement, des représentants des travailleurs, du patronat, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Dans son discours d’ouverture, le Président Diomaye Faye a réaffirmé que l’emploi, notamment celui des jeunes, constitue une priorité nationale. Il a insisté sur l’urgence d’une réponse collective face à ce défi, en misant sur la formation professionnelle, la valorisation des compétences et le soutien à l’entrepreneuriat.



Le chef de l’État a également exhorté toutes les parties prenantes – partenaires sociaux, secteur privé, collectivités territoriales –, à s’engager résolument dans la construction d’un modèle économique inclusif et durable, au service de la dignité humaine, de la justice sociale et de la stabilité nationale.



Clôturant son allocution, le président de la République a réitéré la volonté de l’État d’assumer pleinement ses responsabilités, à travers des réformes ambitieuses, une gouvernance efficace et la recherche de résultats concrets pour améliorer les conditions de vie des citoyens.



