5 Photos : Sylvain Ndiaye ancien international sénégalais, Regardez ce qu’il est devenu aujourd’hui …

L’ancien international sénégalais, Sylvain Ndiaye, quitte le Paris Saint-Germain pour Liverpool. Même si nous sommes en pleine mercato estival, selon le journal As, l’ancien milieu de terrain sénégalais, qui a joué un rôle similaire au Paris Saint Germain au cours de ces trois dernières années, a maintenant accepté de rejoindre la cellule de recrutement de Liverpool.



Le Sénégalais devrait travailler plus spécifiquement sur l’Espagne qu’il connaît bien pour y avoir joué de 2005 à 2008, passant par Levante et Tenerife en prêt. Avec lui, Kiko Espinar qui travaille pour l’Espagne et le Portugal, l’organigramme des Reds aura pour but de dénicher les futures perles pour le projet de Jürgen Klopp. Ils devront analyser les équipes de jeunes et de professionnels.



Toutefois, des recrutements en provenance de L’Espagne se font rares ces dernières années. Alberto Moreno, ancien latéral droit de Séville, est le dernier joueur espagnol à signer chez les Reds, même si Liverpool a beaucoup tenté pour attirer des joueurs en Angleterre. Sylvain Ndiaye aura donc, la lourde tâche de travailler à attirer des joueurs de talent issus de la Liga pour Liverpool.



M.SAMB



