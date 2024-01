5 ans de collaboration au PUDC : Un voyage inoubliable Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024 à 17:25 commentaire(s)| C'est avec un cœur rempli de gratitude et les yeux brillants de fierté, que je me remémore ces cinq années passées au cœur du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Cette aventure n'aura pas été qu'un simple poste de travail, mais une véritable quête de sens, enrichie par chacune des missions accomplies. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à cette expérience unique et à partager mes sentiments de gratitude et de fierté, pour le chemin parcouru ensemble, riche en enseignements et en réussites.

Le Programme d'Urgence de Développement Communautaire porte en lui la vision noble du Président Macky Sall, visant à réduire les écarts de développement entre les communautés et à améliorer significativement la qualité de vie des populations vulnérables. Mon engagement au sein du PUDC, a été animé par cette mission, qui résonnait avec mes valeurs les plus profondes. Chaque jour passé était l'occasion de transformer de manière concrète, les conditions de vie de nos bénéficiaires et d'induire un changement positif durable. C'est avec une profonde reconnaissance que je réfléchis à l'opportunité qui m'a été donnée de faire partie de cette dynamique de changement.



Reconnaître l'excellence du management au PUDC incarné par son Coordonnateur Cheikh Diop, est bien plus qu'un devoir, c'est une vérité incontournable qui a marqué chaque étape de mon parcours. Il a instauré un climat de travail, propice à l'innovation et à la performance, qui a été un vecteur essentiel de mon évolution personnelle. Il a su non seulement guider nos efforts communs vers l'atteinte d'objectifs complexes, mais également, insuffler une vision claire, animée par une intention sincère d'agir pour le bien commun. Son soutien constant, son leadership bienveillant et sa capacité à reconnaître le potentiel de chacun, ont créé un environnement dans lequel il était non seulement possible, mais enthousiaste, de se surpasser et d'innover.



Il serait réducteur de parler de mes anciens collègues du PUDC, sans les qualificatifs d'experts hautement qualifiés. Chaque jour, l'excellence de leur travail se reflétait dans la qualité des projets mis en œuvre et les résultats palpables sur le terrain. Ce sont ces hommes et ces femmes doués d'une passion pour le développement et d'une expertise sans faille, qui ont constitué une source d'inspiration constante. Grâce à leur mentorat et à leurs conseils avisés, j'ai pu évoluer tant sur le plan professionnel que personnel et étendre mon savoir-faire en matière de développement communautaire.



Au-delà de l'expertise et de la qualité de gestion, c'est indéniablement l'ambiance familiale et fraternelle, qui a rendu mon expérience au PUDC si marquante. Vous êtes-vous déjà senti au travail comme chez vous? C'est ainsi que je décrirais l'atmosphère qui règne au sein de PUDC. Les liens tissés au fil des projets, les moments de partage, les rires en salle de pause et l'impression réconfortante de se savoir épaulé dans les moments difficiles, sont autant de perles précieuses que je chéris. La collaboration n'y était pas un simple mot, mais une réalité vécue au quotidien, faisant de nous plus qu'une équipe : une véritable famille professionnelle.



Les années passées au PUDC ont été jalonnées de réussites collectives, dont la portée a largement dépassé les attentes. Qu'il s'agisse de la mise en œuvre de projets d'infrastructure vitaux ou de programmes de formation qui ont élevé le niveau de connaissances des communautés, chaque initiative a constitué un maillon fort de notre chaîne de réussite. C'est avec une profonde fierté que je partage le sentiment d'avoir contribué à des réalisations tangibles, qui ont non seulement valorisé notre travail d'équipe, mais surtout, ont amélioré concrètement la vie des gens. La gratitude que j'éprouve envers mes collaborateurs, est à la hauteur de l'admiration que j'ai pour ce programme transformateur.



En refermant ce chapitre de ma vie professionnelle, j’ai gardé une reconnaissance inébranlable pour les personnes qui ont jalonné ce parcours. À travers cette aventure humaine exceptionnelle au sein du PUDC, j'ai bâti des relations qui perdureront bien au-delà du cadre professionnel. J’ai emporté avec moi l'espoir et la conviction que cette expérience sera un tremplin vers de nouvelles opportunités enrichissantes, portant en elles, la promesse de continuer à œuvrer pour l'impact et le changement positif. Le voyage se poursuit et je suis prête à entamer les prochains chapitres, forts des enseignements de ces années inoubliables.











Madame Gnagna Sy

Ancienne Responsable de la Cellule de Communication de PUDC

Actuellement Conseillère politique à la Direction de la Gestion des conflits

à la Commission de l’Union Africaine







