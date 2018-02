5 des mannequins noirs qui ont redéfini les standards du mannequinat Le milieu de la mode était un milieu de blancs jusqu’à ce que des personnes décident de redéfinir les standards. Cet article présente 5 mannequins célèbres qui ont brisé des barrières.

Princesse Esther Kamatari



Princesse Esther Kamatari est une Burundaise qui s’est exilée en 1970 à la suite de l’assassinat de son père et à la chute de la monarchie burundaise. Elle est le premier mannequin noir en France. Ensuite, elle est la première noire à défiler pour Lanvin, et le premier mannequin noir à défiler en robe de mariée. Aujourd’hui, elle est une figure emblématique dans la lutte en faveur des droits des femmes et des orphelins de son pays d’origine.



Iman

Iman a commencé sa carrière avec la couverture du Vogue US en 1976 puis en posant pour Calvin Klein, Kenzo et Revlon. Elle a aussi fait du cinéma. Mariée à David Bowie depuis 1992 et veuve depuis 2016, elle est une grande femme d’affaires. Elle est la propriétaire de la marque de produits cosmétiques « Iman Cosmetics » qui est destinée aux femmes de peau noire.



Katoucha Niane



Katoucha est née à Conakry et a grandi au Mali, puis au Sénégal avant d’arriver en France. Ensuite, elle a débuté sa carrière de mannequin chez Lanvin avant de devenir l’égérie d’Yves Saint Laurent durant 18 ans. Katoucha a été retrouvée noyée en 2008 sur les bords de la Seine. Elle a durant sa vie lutté contre l’excision car elle en a été victime enfant.

Naomi Campbell

Naomi Campbell est un des plus grands mannequins noirs de l’histoire. Elle a été prise en photo par plusieurs photographes. Naomi a commencé sa carrière à seize ans par la couverture du « ELLE » anglais. Aujourd’hui, Naomi apparait dans des publicités de grandes marques de luxe. Naomi est réputée pour son assurance, sa démarche et ses longues, longues jambes qui lui ont surtout valu d’être remarquée.



Liya Kebede

Liya Kebede, de nationalité éthiopienne, est la première femme «noire» à être l’égérie d’Estée Lauder, et à défiler pour la marque Chloé. Elle a fait en 2002, la couverture du magazine Vogue Paris qui lui consacre l’intégralité des séries mode et beauté.

Aujourd’hui, Liya a créé une fondation : la Liya’s Kebede Foundation qui vient en aide aux femmes des pays pauvres. En Mai dernier, elle a fait la couverture de Vogue Paris, ce qui n’était pas arrivé depuis 5 ans pour une Noire.











Eunice Kouamé



