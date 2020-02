Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 erreurs à éviter quand on congèle ses restes Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 15:01 commentaire(s)| Découvrez les erreurs à éviter quand vous congelez vos restes. Ça nous arrive à tous : on prépare un peu trop à manger et il en reste pour les jours suivants. On a donc tendance à remettre la casserole dans le frigo avec la cuillère ou directement dans l'assiette. Pour les plus sérieux, la boite hermétique est de rigueur. Tirons le vrai du faux et voyons quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour conserver ses restes dans les meilleures conditions.





1. Remettre les plats chauds dans le frigo



Si vous avez un plat chaud que vous ne finirez pas, attention à ne pas le remettre chaud au frigo ou au congélateur s'il n'est pas bien refroidi. Un plat chaud dans un endroit froid favorise le développement de bactéries. De plus, la source de chaleur risque de créer des variations de température, ce qui n'est pas idéal pour la conservation des autres aliments.



2. Laisser les plats à l'air libre



Si vous ne finissez pas votre assiette, évitez de la laisser traîner trop longtemps sur le plan de travail. Sachez que la température ambiante est très appréciée des bactéries qui s'y développent à vitesse grand V. Même si ce n'est pas dangereux sur le plan vital, vous risquez des maux de ventre et quelques vomissements. Un plat peut rester à l'air libre 2 heures maximum. Une fois refroidi, mettez-le au frais sans tarder.



3. Ne pas couvrir les plats



Couvrir les plats n'est pas obligatoire, mais peut modifier leur aspect. Certains aliments vont sécher ou se colorer, comme les pâtes ou les crudités par exemple. Il est donc préférable de bien couvrir les plats, avec un film réutilisable en cire ou dans une boite hermétique. Votre plat se conservera plus longtemps et sera plus appétissant.



4. Laisser certains aliments s'oxyder



Vous venez de manger la moitié d'un avocat, du houmous ou un plat de crudités que vous ne parvenez pas à finir ? Sachez que ces aliments ne se garderont pas au congélateur. Il est préférable de les mettre au frigo. Toutefois, ils risquent de noircir ou de flétrir. La meilleure solution reste de les arroser d'huile d'olive ou de citron. Ils garderont un meilleur aspect.



5. Ne pas tenir compte des dates de péremption



Même pour les restes, il existe des dates de péremption. Les plats en sauce, les sandwichs et les émulsions se conservent deux jours maximum. Pour les viandes et les poissons cuits, comptez trois jours. Les soupes se conservent quatre à cinq jours tandis que les pâtes ou le riz peuvent survivre une petite semaine dans le frigo.



Source: ohmymag.com



