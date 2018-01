5 morts dans un accident à Keur Ibra Yacine, près de Diourbel

Un camion transportant du ciment en provenance de Rufisque, en escale dans la commune de Diourbel, prend une dizaine de jeunes qui voulaient rallier la cité religieuse de Touba.



Mais arrivé à hauteur du village de Keur Ibra Yacine, le chauffeur du camion immatriculé DK-9066A-L, tente d'éviter un véhicule au milieu de la chaussée et se retrouve renversé sur le côté.



Les jeunes qu'ils transportaient qui sont tombés du camion, ont été assommés par le chargement de ciment. Sous la violence du choc, cinq d'entre eux sont morts sur le coup et plusieurs blessés ont été dénombrés. Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Ndamatou de Touba.











Seneweb