5 photos : Kalidou Koulibaly reçoit la visite de sa femme et son fils

Kalidou Koulibaly reçoit la visite de sa femme et son fils Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 16:40 Kalidou Koulibaly a eu droit à un merveilleux anniversaire. En effet, le Sénégal a gagné son premier match à la Coupe du monde Russie 2018 quelques heures avant et le défenseur a eu droit à la visite de son fils et de son épouse juste après le rencontre. De quoi faire le plein de confiance en vue de nouvelles prestations aussi solides que face à la Pologne lors des parties à venir.











