500 élèves de la Médina qui risquent de rater le CFEE: les directeurs d’école pointés du doigt Les chefs d'établissement de la Médina ont battu le macadam, hier, lors d’une Randonnée pour attirer l'attention des parents sur la situation de plusieurs élèves, estimés à 500 qui n’ont pas d’extrait de naissance.

Dimanche 17 Mars 2019

"Nous avons organisé une randonnée pour sensibiliser les parents, les autorités et tout le monde. Les élèves seront nos interlocuteurs auprès des parents", confiait à la RFM leur porte-parole Codou Bigué Linguère, en marge de cette manifestation. Toutefois, de l’avis de plusieurs personnes qui évoluent dans le secteur de l’Education, la responsabilité incombe exclusivement à ces directeurs d’école qui ont inscrit dans leurs établissements des élèves qui n’ont pas de document administratif et qui ont laissé courir cette situation jusqu’à maintenant.

