56e Sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO: Présence remarquée du secteur privé national La 56e conférence des chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja, en république fédérale du Nigeria ce samedi, a vu une participation remarquable du secteur privé sénégalais en la personne du président de l’UNCCIAS, Serigne Mboup.



L’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ne pourra se faire sans une implication forte des secteurs privés nationaux. Une constante rappelée par les chefs d’Etat qui ont pris part samedi à Abuja dans la capitale administrative nigériane à la 56e conférence au sommet de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ces derniers ont invité les membres du bureau de la chambre consulaire spécialisée la FEWACCI à prendre part à cette rencontre rehaussée de la présence d’une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement.



Venu représenter le secteur privé national, le patron de l’union avait à ses cotés Benoit Gaye, le conseiller pour les relations internationales de l’organisation faîtière du secteur privé national. La délégation a en marge du sommet rencontré des chefs d’Etat et de gouvernement en vue de promouvoir une vision de l’intégration portée par les secteurs privés nationaux et une dynamique d’échanges interrégional.



Par ailleurs des rencontres avec les présidents de chambres consulaires nationales à l’image de la présidente de celle du Nigéria à la tête de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest (FEWACCI) , l’honorable Iyalode Alaba Lawson ont permis de renforcer la coopération inter consulaire dans la région. A ce titre un projet de liaison maritime en l’intérieur de la communauté dénommé SEALINK a été identifié.



Des études de faisabilités seront menées en vue de sa mise en œuvre dans les plus brefs délais. Toujours en marge des travaux le président Mboup a rencontré le patron de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), le ministre de l’économie et des finances burkinabé ainsi que les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Bâ, respectivement ministre de l’économie et du plan et ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.



Le président de l’UNCCIAS a saisi l’occasion pour inviter ses pairs à prendre part à la 5e édition de la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) initié par la CCIAK et dont le thème porte sur «le marché communautaire de la CEDEAO : enjeux et perspectives», un clin d’œil à la dynamique ouverte par cet important marché régional.







