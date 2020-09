57ème session ordinaire de la CEDEAO : Le président Macky Sall est arrivé à Niamey (Niger). Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a quitté Dakar en début d'après-midi à destination de Niamey. Au Niger, le chef de l'Etat va prendre part à la 57ème session ordinaire de la CEDEAO.



A son départ de l'aéroport militaire LSS de Dakar, le chef de l'Etat a été salué par des membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaires.



A son arrivée dans la capitale Nigériène dans l'après-midi, Macky Sall a été accueilli par son homologue le président Mahamadou Issoufou, hôte du sommet et président en exercice de la CEDEAO.



L'organisation sous régionale va examiner ce lundi la situation politique économique et sociale en Afrique de l'ouest.







Source : Source : https://www.dakarposte.com/57eme-session-ordinaire...

Accueil Envoyer à un ami Partager