580 kg de chanvre indien saisis à la plage de Thiaroye Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 22:44

XALIMANEWS: Le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale intensifie la lutte contre l'usage et le trafic de stupéfiants en renforçant le dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif a porté ses fruits à Thiaroye, où la brigade territoriale de la localité a procédé à une série de saisies, permettant ainsi aux gendarmes de mettre la main sur 580 kg de chanvre indien en l'espace de quelques jours. La première saisie a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier et concerne 100 kilogrammes de chanvre indien. Deux véhicules de marque Citroën et un scooter ont également été pris lors de l'opération. La seconde saisie a été effectuée dans la nuit du 7 au 8 janvier, à la plage de Thiaroye sur Mer, à proximité du quai de pêche du Sénégal. 480 kg de chanvre indien ont été saisis à cette occasion. gendarmes avaient reçu l'information selon laquelle une bande de trafiquants s'activait pour débarquer une importante quantité de chanvre indien sur les lieux. D'après le communiqué de la division communication et relations publiques de la gendarmerie, lors des investigations, les hommes en bleu ont interpellé quatre suspects. La drogue saisie était conditionnée dans huit sacs, dont quatre de cinquante kilogrammes et quatre autres de soixante-dix kilogrammes. Le Soleil



Source : https://www.xalimasn.com/580-kg-de-chanvre-indien-...

