5G au Sénégal : Les offres seront dépouillées vendredi 14 juillet Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023

Le dépouillement des offres faites par les opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir des licences 5G aura lieu le vendredi 14 juillet. L’annonce a été faite par le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall. «Un appel à candidatures a été lancé. Vendredi, nous allons procéder au […] Le dépouillement des offres faites par les opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir des licences 5G aura lieu le vendredi 14 juillet. L’annonce a été faite par le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall. «Un appel à candidatures a été lancé. Vendredi, nous allons procéder au dépouillement. Et dans les jours suivants, nous allons procéder à l’attribution des licences aux opérateurs dont la proposition a été acceptée», a annoncé M. Sall, 11 juillet, à l’ouverture d’un atelier de l’ARTP et du GSMA, une association qui regroupe 750 opérateurs et fabricants de téléphones mobiles de plusieurs pays. O.B



Source : https://lesoleil.sn/5g-au-senegal-les-offres-seron...

