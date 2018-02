5G : un débit 14 fois plus rapide que la 4G, mais pour quoi faire ? Un test 5G réalisé en condition réelle en Finlande a montré une connexion 14 fois plus rapide qu’avec la 4G LTE. L’expérience a mis en avant une vitesse constante de plus de 700 Mbps pour la bande 5G contre 50 Mbps pour la 4G. Elle a été réalisé de sorte à se rapprocher le plus possible de ce que peut ressentir un utilisateur lambda.





Samedi 17 Février 2018

Un test de connexion 5G en condition réelle réalisé en Finlande par l’opérateur mobile Elisa et le revendeur Kauppalehti met en évidence une vitesse 14 fois supérieure à la 4G. D’après les résultats de l’expérience, le réseau 5G a réussi à fournir une connexion de plus 700 Mbps avec constance, contre 50 Mbps pour la 4G LTE.

5G : 14 fois plus rapide que la 4G lors d’un test Le test a été réalisé de sorte à simuler un cas normal pour un utilisateur lambda en milieu urbain. La station était située à 500 mètres de distance lors de l’exécution de l’expérience. Les résultats d’une seule station ont été mesurés, il ne s’agit donc que d’un premier aperçu pour se faire une idée et il reste difficile de prévoir exactement à quel point la 5G sera supérieure à la 4G en moyenne.

Le réseau 5G en question utilisait une bande 3,5 GHz. L’équipement utilisé a été conçu par Huawei et est conforme au standard Release 15 de la 3GPP (3rd Generation Partnership Project) et respecte donc les premières spécifications 5G adoptées en décembre 2017.

Les premiers smartphones compatibles 5G devraient être commercialisés dès le début de l’année 2019, mais le calendrier du déploiement du réseau reste encore flou. De grands espoirs sont placés dans la 5G, qui est annoncée comme révolutionnaire.



Réalité augmentée, Intelligence Artificielle, GPS, de nombreuses fonctionnalités vont pouvoir en profiter. Au-delà des smartphones, elle est considérée comme la technologie qui va permettre d’améliorer et d’imposer les voitures autonomes ou les systèmes de smart home. La 5G a donc le potentiel pour changer radicalement nos vies.







Phonandroid

