5e vague de Covid et Omicron - Une quarantaine exigée au retour du Portugal

Suite aux récents développements de la pandémie, l’OFSP a classé le Portugal sur la liste des pays à risque et exige une quarantaine pour quiconque entre en Suisse depuis ce pays.



À partir de mardi, les voyageurs en provenance du Japon, du Canada, du Nigeria et du Portugal doivent présenter un test PCR négatif à l’embarquement et à l’entrée en Suisse puis se placer dix jours en quarantaine. Le variant du coronavirus Omicron a été détecté dans ces quatre pays.



L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a actualisé la liste des pays où circule un variant préoccupant sur son site internet. Jusqu’à vendredi passé, cette liste était vide. Avec l’apparition de la mutation Omicron, 23 pays y figurent désormais, dont l’Afrique du Sud, l’Égypte, Hong Kong, l’Australie et Israël. De même que des pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque et le Royaume-Uni.



En raison de ce variant, les experts de la Confédération avaient avancé à lundi leur point de presse hebdomadaire. La mesure de test et de quarantaine concerne également les voyageurs vaccinés et guéris, avait précisé Anne Lévy, la directrice de l’OFSP.



Elle avait aussi ajouté que les enfants à partir de six ans doivent aussi se faire tester. Et d’appeler à la responsabilité individuelle car ces personnes ne seront pas contactées par les cantons.



Cet après-midi c’est au tour du Conseil fédéral de s’exprimer après une séance spéciale qu’il doit commencer en début d’après-midi. (ATS)





