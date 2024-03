6 Honda Sh volées entre janvier et février : Comment M. L. Bara Seck « dribbalit » son monde Info partagée sur Facebook, il est annoncé que cet homme qui s’appelle Mouhamadou Lamine Bara Seck de Grand Yoff a volé 6 Honda sh entre janvier et février. D’ailleurs il a été jugé hier au tribunal de Dakar et condamné à 2 ans dont 6 mois ferme

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon le post sur Facebook, il est dangereux et protégé donc il lui reste encore 5 dossiers (moto volée ) à juger sur ce même tribunal et pour les même faits



Message en Wolof, il est indiqué qu’il procède à la même façon dans sa tentative de vol :



« Quand il trouve ta moto garé, il retire le fil de bobine bi après tu viens allumer la moto mais rien ne marche comme si la moto n’avait pas d’essence. Après l’homme « t’expliquer » que c’est un problème de courant.



Il t’entraine chez un mécanicien pour te dire que c’est son lieu de travail. Ensuite, il te recommande d’acheter un fusible. Ensuite, il tourne avec toi comme c’est possible, avant de disparaitre avec la moto », explique un témoin…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook