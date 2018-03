6 ans de Macky Sall au pouvoir : "Le bilan est tout simplement catastrophique" (Idrissa Seck)

Alors que l’Apr et ses alliés jugent positif le bilan de Macky Sall, 6 ans après son accession à la magistrature suprême, Idrissa Seck pense le contraire. Le Président du parti Rewmi estime que le bilan du régime actuel « aujourd’hui est un cycle de souffrances insupportables, à tous les biveaux ».



« Il y a 6 ans, j’avais dit que ça ne marcherait pas, tel que c’était parti. Aujourd’hui, nous sommes unanimes à reconnaître que ça ne marche pas. Parce que dans un pays, lorsque la sécurité est menacée, la justice manipulée pour agresser des adversaires politique et garantir l’impunité à ses amis et alliés, le système éducatif s’effondre, la santé menacée… le bilan est tout simplement catastrophique », a-t-il soutenu dans un entretien paru ce lundi dans "L’Observateur".



« Je voudrais souligner aussi ce désastre que constitue le chômage massif des jeunes. Le brillant Moubarack Lô qui conseille le Gouvernement vient de qualifier cela, fort à propos, de bombe sociale. 55% de la population sénégalaise est jeune. Nous avons une population active de 54,4% et ça peut être un potentiel de développement extraordinaire, comme ça peut être une menace pour la stabilité sociale du pays. Donc, j’invite le président de la République à reconnaître humblement son échec », a-t-il ajouté.



Idrissa Seck souligne qu’au «lieu de s’agripper derrière le plaisants discours qu’il a acheté à coup de milliards, tel que le Pse, pour faire des promesses au peuple, » Macky Sall doit savoir que « la réalité aujourd’hui, c’est que le peuple souffre ».



« La veille de son départ de la présidence de la République, Monsieur Macky Sall doit avoir le courage de regarder les réalités en face. Il fait tout ce qu’il peut, mais il peut très peu », raille-t-il.