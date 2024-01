6 mois après avoir réussi le concours: Les élèves agents d’hygiène ruent dans les brancards

Les candidats qui ont réussi en 2022 au concours de recrutement d’agents d’hygiène, ne savent plus à quel saint se vouer. N’ayant reçu aucune formation depuis lors, selon eux, malgré « les nombreuses démarches » pour rencontrer les autorités, ils étaient hier devant le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour rencontrer la tutelle. Finalement, éconduits, ils ont fait un détour devant le Groupe E-Media, pour alerter l’opinion publique sur la situation qu’ils vivent depuis 16 mois maintenant.



Porte-parole du jour, Souleymane Coulibaly, un des éléments de la 10e promotion du service d’hygiène, a exprimé leur mécontentement, soulignant qu’ils sont même prêts à aller en grève de la faim, si leur situation n’est pas réglée. Anciens militaires, ces jeunes ont en effet, été sélectionnés, parmi plus de 500 éléments. Pour rappel, le concours des élèves agents d’hygiène est ouvert aux candidats (es) de nationalité sénégalaise, ayant accompli le service militaire.











