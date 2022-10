60 ans de coopération entre le Sénégal et l'Allemagne: les domaines prioritaires au menu des... Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de l’ouverture des négociations intergouvernementales entre le Sénégal et l’Allemagne a eu lieu ce mardi 25 octobre dans un hôtel de la place.

Cette Année marque les 60 ans de la coopération bilatérale entre la République Fédérale d’Allemagne et le Sénégal. Cela permet de construire un co-partenariat gagnant gagnant entre les deux et mets l’accent sur les domaines prioritaires que sont la législation du travail , la réforme foncière, l’accès au financement et le développement des micros, petites et moyennes entreprises.



