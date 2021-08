639 patients déclarés guéris du coronavirus, avant- hier : le Sénégal a enregistré un record de guérisons Le ministère de la Santé a annoncé hier la guérison de 639 malades de covid-19 en une journée, un record depuis l’installation de la troisième vague au Sénégal. ce résultat est sans doute dû aux décisions prises par le chef de l’état pour améliorer la prise en charge des patients.

Les mesures prises par les autorités étatiques pour la prise en charge des patients atteints de coronavirus dans les Centres de traitement épidémiologiques (CTE) et dans les cliniques privées semblent donner leurs fruits. Et pour cause, le Sénégal a battu hier son record quotidien de patients déclarés guéris de la covid-19 depuis l’installation de la troisième vague, avec 639 malades contrôlés négatifs.



Un nombre qui dépasse largement les nouvelles contaminations décelées par le ministère de la Santé.

Pour continuer à lutter efficacement contre le coronavirus, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte toujours les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.

L’As



