6e édition du Tournoi Hcct: Africa Foot sacré champion Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

Les joueurs de l’Academie Africa Foot ont remporté devant les Gazelles de Bignona la 6e édition du Tournoi de footballeurs du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), doté du trophée Ousmane Tanor Dieng (ancien secrétaire général du Parti socialiste et ancien président du Hcct). Les Académiciens sont venus à bout d’une vaillante équipe bignonoise par […] Les joueurs de l’Academie Africa Foot ont remporté devant les Gazelles de Bignona la 6e édition du Tournoi de footballeurs du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), doté du trophée Ousmane Tanor Dieng (ancien secrétaire général du Parti socialiste et ancien président du Hcct). Les Académiciens sont venus à bout d’une vaillante équipe bignonoise par le score d’1 but à zéro. Organisée par la Fédération sénégalaise de football et la Ligue amateur, cette sixième édition du Tournoi du Hcct, marquée sous le sceau de l’ancien ministre d’Etat, s’est déroulée à Kolda, dans le sud du pays. La finale jouée le week-end dernier dans le fair-play a été présidée par Mme Aminata Diao, première vice-présidente du Hcct, des ministres Moussa Baldé et Abdoulaye Seydou Sow. Devant la presse, Aminata Diao a salué la bonne organisation du tournoi et a surtout remercié l’esprit de fair-play qui a prévalu tout au long de la compétition. Ibrahima KANDE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/6e-edition-du-tournoi-hcct-afr...

