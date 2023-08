6eme journée éliminatoires CAN 2024 : Le Rwanda tente le forcing pour recevoir les Lions à Kigali, la FSF dit niet ! Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

Manque de reconnaissance ou malentendu, les relations entre la fédération sénégalaise de football et celle rwandaise ne sont pas au beau fixe. Une brouille issue de l’organisation de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. Alors que le Sénégal avait « sauvé » le Rwanda en acceptant de leur servir de pays hôte le 7 juillet dernier pour le match aller (Rwanda vs Sénégal) initialement prévu à Kigali, la fédération rwandaise voudrait aussi recevoir le match retour, à Kigali au lieu de Diamniadio (Dakar.) Autrement dit, après avoir été dans l’incapacité d’assurer l’organisation du match aller pour défaut de stade homologué par la CAF, à Kigali, les dirigeants du football rwandais voudraient aussi s’arroger le droit de recevoir le match retour officiellement programmé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ce 9 septembre. Une situation que refuse catégoriquement la FSF qui s’en est ouvert à la CAF. Voici in extenso la lettre de la fédération sénégalaise de football adressée au secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba…



« Dans le cadre des éliminatoires de la CAN "Cote d'Ivoire 2023", le Sénégal et le Rwanda qui logent dans la poule L doivent se rencontrer en match retour, comptant pour la 6eme et dernière journée desdites éliminatoires le 09 septembre 2023. Lors du match aller (Rwanda vs Sénégal) du 07 juin 2022, la Fédération Rwandaise de Football avait sollicité la FSF pour tenir cette rencontre à Dakar et le match retour Sénégal vs Rwanda prévu en septembre 2023 à Kigali. »



« La Fédération Sénégalaise de Football avait donné son accord de principe d'aider par solidarité le Rwanda sur sa requête au vu de ses difficultés liées à l'absence de stade homologué dans son pays. Un accord de principe ne signifie nullement un engagement contractuel avec une obligation. La FSF n'avait donc pas pris un engagement au sens contractuel, obligatoire, car le Sénégal n'avait aucun intérêt ni aucune contrepartie sportive ou financière quelconque dans l'opération mais elle était mue par un esprit de solidarité pour permettre à la Fédération sœur de préserver ses chances de qualification. »



« La FSF avait d'ailleurs elle-même supporté tous les frais d'organisation du match aller du 07 juin 2022. Mais entre-temps, la situation et le contexte ont évolué à plusieurs niveaux : la CAF a changé le calendrier des éliminatoires en introduisant dans la fenêtre de septembre une date de match amical pour laquelle la FSF a pris un engagement officiel avec l'Algérie. Au niveau sportif, le match 5 des éliminatoires de la CAN 2023 n'a plus aucun enjeu sportif NI pour le Sénégal ni pour le Rwanda. »



« Le droit pour le Sénégal d'organiser le match 5 est issu tant du règlement de la compétition que du tirage au sort effectué par la CAF et personne ne peut contraindre réglementairement une association à renoncer à ce droit et plus décisivement, l'article 16 du règlement de la CAN ne prévoit qu'une seule dérogation au principe des matches aller-retour: l'accord des deux (2) associations de jouer leurs deux (2) matches dans un même lieu. »



« Aussi, malgré les tentatives de conciliation entre les deux Présidents et les deux Secrétaires Généraux de fédérations, la partie rwandaise reste intransigeante. Pour rappelle Sénégal a déjà communiqué sa position officielle à la CAF sur son droit à organiser ce match chez lui. En foi de tout cela, la Fédération Sénégalaise de Football réitère l'application pure et simple du Règlement par la programmation du match 5 au Sénégal.»

