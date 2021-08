7 décès, 49 cas graves et 187 nouveaux cas Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|



Une forte baisse des cas de décès s’opère depuis quelques jours en plus d’une chute du total de malades comptabilisés par jour. Ce vendredi, 7 personnes ont été déclarés décédées du Covid-19 et 187 nouveaux patients ont rejoint le système, sur les 2972 tests, ce qui donne 6,29% de taux de positivité. Les cas positifs sont répartis comme suit : 19 cas contact suivis; aucun cas importé et 168 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: Région de Dakar 68 cas dont 51 pour le département de Dakar ; 07 pour le département de Rufisque ; 05 pour le département de Guédiawaye ; 04 pour le département de Pikine ; 01 pour le département de Keur-Massar. Les 100 autres cas sont localisés dans d’autres localités du pays. Les cas graves aussi ont diminué avec 49 occupants dans des services de réanimation. Par contre, les guérisons sont au nombre de 587 patients suivis et contrôlés négatifs. A ce jour, 71.628 cas ont été déclarés positifs dont 56.331 guéris, 1648 décédés, et donc 13.648 sous traitement.









Source : Source : https://www.jotaay.net/7-deces-49-cas-graves-et-18...

