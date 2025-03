7 mois après son limogeage, Dr Cheikh Dieng dévoile une affaire de 680 milliards de FCFA

Le Bureau Politique (BP) de Fepp Tawfekh s’est réuni le vendredi 14 mars 2025 aux Maristes sous la présidence de Dr Cheikh Dieng. À l’ordre du jour, l’audience tenue le 12 mars au tribunal de Dakar opposant l’ancien Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) à la société Vicas.



Selon le journal « Les Échos » du 13 mars, Dr Cheikh Dieng a été jugé par défaut simple par le tribunal correctionnel de Dakar. La société Vicas, représentée par Me El Hadji Diéye, réclame 200 millions de francs CFA pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, assortis d’une contrainte par corps. Fepp Tawfekh déplore vivement que cette audience ait eu lieu sans que Dr Cheikh Dieng n’ait été informé ni convoqué.



Cette situation l’a empêché de se défendre face aux accusations, qu’il qualifie de « manipulations évidentes ». Selon lui, sa présence aurait permis de révéler les pratiques opaques entourant l’attribution de marchés de gré à gré aux lobbies de l’assainissement, responsables, selon lui, de la persistance des inondations malgré des investissements publics colossaux. Face à cette situation, son parti exige un audit immédiat des 680 milliards de francs CFA alloués au Plan décennal de lutte contre les inondations. Il interroge l’efficacité de ces dépenses alors que les inondations demeurent un fléau dans plusieurs localités comme Dakar, Touba, Saint-Louis ou Kaffrine.



Pour Fepp Tawfekh, la reddition des comptes ne doit pas se limiter aux seuls hommes politiques mais s’étendre aux entreprises profitant des fonds publics. Le parti réaffirme son soutien indéfectible à Dr Cheikh Dieng et assure qu’il sortira vainqueur de cette affaire, convaincu que « la vérité est de son côté ».

Senenews