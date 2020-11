7 personnes arrêtées à Roissy à Paris, une sénégalaise alpaguée en Espagne pour Trafic de faux test PCR Covid 19 Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

Sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d’un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19. Ces faux certificats étaient vendus illégalement à des voyageurs à l ‘aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. L’enquête a permis « la découverte (dans les téléphones portables des personnes interpellées) de plus de […] Sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d’un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19. Ces faux certificats étaient vendus illégalement à des voyageurs à l ‘aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. L’enquête a permis « la découverte (dans les téléphones portables des personnes interpellées) de plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer sur des vols internationaux », a indiqué le parquet de Bobigny, confirmant une information de M 6.

Les faussaires présumés, six hommes et une femme âgés de 29 à 52 ans, sont « poursuivis des chefs de faux, usage de faux et complicité d’escroquerie », a ajouté cette source. Leur procès se tiendra en mars 2021. Pour rappel, ce week end, une sénégalaise a été arrêtée à Ibiza en Espagne pour avoir falsifié trois tests PCR pour se rendre au Sénégal.



Source : Source : https://letemoin.sn/7-personnes-arretees-a-roissy-...

