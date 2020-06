72 H de grève: Les travailleurs de la justice en tirent un bilan positif et comptent continuer le combat

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjus) avait décrété 72 heures de grève ce lundi. Les 72 heures sont arrivées à terme ce mercredi.



Le Sytjust qui tire un bilan positif de ce mouvement d’humeur, se montre plus que jamais déterminé à continuer le combat. Il annonce qu’il va tenir dès vendredi, une marche qui aura lieu à Dakar.











Leral.net

