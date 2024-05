72 heures de grève au Samu national : Les travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure…un arrêt total

Selon le journal, il va se dérouler dans le strict respect des urgences primaires au niveau de ses antennes respectives (Dakar, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis).



Durant cette période, à en croire les sections syndicales du Sames et du Sutsas, aucune activité secondaire ne sera assurée dans lesdites antennes, notamment la recherche de places (Références/ Contre-références), les consultations médicales de routine, les transports intra et inter-hospitaliers, les couvertures médicales ainsi que les activités à l’Aéroport International Blaise Diagne.



Dans leur note, les syndicalistes ont attiré l’attention des autorités compétentes, notamment le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, qu’ils n’hésiteront pas à passer à la vitesse supérieure voire faire un arrêt total de leurs activités si des solutions ne sont pas apportées à leurs revendications dans les plus brefs délais.



Cependant, les travailleurs se disent ouverts au dialogue et à la négociation, toujours dans l'espoir de trouver des solutions rapides et durables à cette crise.