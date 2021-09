76e Session de l’AG des Nations-Unies: Macky Sall appelle les Etats à «garantir la paix, la sécurité et la stabilité» Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a appelé mardi, devant l’Assemblée générale des nations-Unies à New-York, les Etats à se donner les moyens de garantir la paix et la stabilité.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

« Face aux défis actuels, l’État doit se donner les moyens d’assumer pleinement ses prérogatives régaliennes, pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité », a estimé Macky Sall. Qui rappelle que « la journée internationale de la paix est célébrée cette année dans un contexte de crise pour l’humanité ».



D'après "Le Soleil", élu, le 7 juin dernier, comme Président de la 76e Session Assemblée générale des Nations unies au nom du groupe des États d’Asie-Pacifique, le Ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, a proposé le thème suivant pour ladite rencontre : « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations unies ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos