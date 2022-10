79 accidents, 186 blessés et 5 décès sur l'axe menant à Tivaouane

Le bilan macabre des accidents de la route se poursuit. En marge du Gamou de Tivaouane, les autorités sécuritaires avaient mis en place un poste de commandement opérationnel (PCO) mixte, constitué d’éléments de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Ainsi, depuis mercredi dernier jusqu'au dimanche, il a été constaté cinq décès sur les routes, rapporte "L'As".



La gendarmerie a, pour sa part, constaté 20 accidents ayant fait deux décès et 43 blessés. De son côté, la police a répertorié 9 accidents ayant causé quatre blessés. Elle a aussi découvert un corps sans vie, selon l’Aps. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a effectué, quant à elle, 81 sorties, dont 50 pour accidents, assisté 178 blessés, 139 pour cause d’accidents de la route. Elle a aussi noté trois décès et transporté un corps sans vie.

