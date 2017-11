7e Edition du Prix d'Excellence DJOLOFFACTU : Les meilleurs élèves de Mbeuleukhé honorés Les meilleurs élèves (primaire, collègue et lycée) de la commune de Mbeuleukhé ont été récompensés, le 18 novembre dernier, lors de la 7e édition du Prix d’Excellence Djoloffactu.com, en présence du maire de la localité, des autorités scolaires, des parents d’élèves, des enseignants, des délégués de quartiers…Ces actions constituent ainsi un moyen d’encourager et de motiver les élèves à persévérer dans les études.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|



Le Prix d’excellence Djoloffactu.com continue son petit bonhomme de chemin pour la distinction des meilleurs élèves de la commune de Mbeuleukhé. Pour la septième année consécutive, les deux meilleures moyennes de chaque classe seront les lauréats de cette prestigieuse distinction allant du primaire au lycée en passant par le collège. Ainsi, l’excellence a été fêtée dans la commune de Mbeuleukhé en primant les meilleurs élèves qui se sont distingués de par leur travail mais aussi leur assiduité aux cours et leur comportement irréprochable à l’école.



S’adressant aux récipiendaires, M Diouck, proviseur du Lycée de Mbeuleukhé les invite à considérer ce jour de sacre et de gloire comme un moment d’émulation. « Remettez-vous automatiquement au travail car l’excellence est une quête permanente. Elle ne rime pas avec l’autoglorification. Elle cesse d’exister une fois que vous l’avez atteinte. Donc continuez à cultiver, à entretenir l’excellence », a-t-il exhorté.



Abondant dans le même sens, l’honorable député maire de la commune de Mbeuleukhé, Aliou Dia,, par ailleurs membre du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), estime que cette journée d’excellence est une occasion pour récompenser, à sa juste valeur, les meilleurs élèves des différents niveaux de la localité. « C’est un geste de générosité, de patriotisme, de gentillesse que Daouda Diaw a initié et qui stimule les élèves certes, mais qui rappelle aux natifs de Mbeuleukhé du rôle qu’ils doivent jouer à l’égard de leurs jeunes frères», s’est réjoui le premier magistrat de la ville de Mbeuleukhe.



La Case des Touts-petits n’était pas en reste dans ces distinctions avec une centaine de blouses et de matériels didactiques qui ont été offerts aux tous jeunes pensionnaires. Ces actions citoyennes saluées par bon nombre d’acteurs de l’éducation tels que les enseignants, les parents d’élèves, les récipiendaires de Mbeuleukhe sont d’autant plus importantes qu’elles sont sources de motivation pour les élèves de persévérer dans leurs études.



C’est pourquoi, l’initiateur de cette journée d’Excellence, El Hadji Daouda Diaw, dans son discours, a magnifié les efforts fournis par les élèves qui ont fait la fierté de leurs parents, de leurs amis et professeurs. Cette initiative à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux, est l’occasion d’apporter sa pierre à l’édifice de l’éducation des enfants afin de les inciter aux cultes de l’excellence, de l’apprentissage, du travail.









































