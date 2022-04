7e audio fuité d'Adji Sarr sur Ousmane Sonko

Boire le calice jusqu'à la lie. Leral ne recule jamais et comme promis, voici le 7e audio dans la série "7mn de vérité". Comme celui d'hier, ce sont des confidences très intimes qu'Adji Sarr révèle à travers sa discussion et apparemment, Ousmane Sonko n'aurait plus de secrets pour elle, avec force détails. "il lui arrivait de verser son sperme sur mon ventre au moment d'éjaculer. En son for intérieur, il savait bien que son objectif n'était pas de venir se soigner. Son mal de dos ne guérira jamais, car il est addict au sexe. Mieux, il sait que je ne suis pas une soigneuse et que je suis moi-même incapable de soulager mes douleurs. Quand il avait un orgasme, il demandait en même temps à ce qu'on l'insulte. Cela fait partie de ses vices", raconte Adji Sarr.