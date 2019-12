7e jour de grève de la faim pour Guy Marius Sagna et cie: leurs avocats marquent leur inquiétude Guy Marius Sagna et ses camarades emprisonnés après une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, sont dans une situation critique dans leurs cellules à cause de la grève de la faim qu’ils observent depuis 7 jours maintenant. Leurs avocats se disent inquiets.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

« Ils sont décidés à aller jusqu’au bout. Nous craignons vraiment le pire. Il faut que l’administration pénitentiaire prenne ses responsabilités en informant les autorités, leurs familles et l’opinion, en présentant des rapports au quotidien. Ils les ont dispatchés en 3 prisons au lieu de les regrouper, tout cela pour saper leur moral », a déploré un de leurs avocats, Me Khoureichi Bâ.

