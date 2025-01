7ème Édition de la Journée "Jërëjëf Baye" : Sous la Présence Effective du Khalife Cheikh Mahi Niass Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 02:03 | | 0 commentaire(s)| Medinatoul Baraka accueille un grand événement religieux ce samedi 8 février 2025



Kaolack s’apprête à vibrer au rythme de la 7ème édition de la Journée Jërëjëf Baye, un événement religieux majeur qui se tiendra ce samedi 08 février 2025 à Medinatoul Baraka, à l’entrée de Kaolack après Elton, en face du nouveau lycée. Cet événement d’une importance spirituelle particulière sera marqué par la présence effective du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass, un gage de bénédiction et de reconnaissance pour l’œuvre accomplie par les initiateurs.

Cheikh Baye Cissé : Un marabout discret et engagé

À l’origine de cette journée se trouve Cheikh Baye Cissé, un guide religieux connu pour sa discrétion et son sérieux. Depuis plusieurs années, il œuvre sans relâche pour la promotion des valeurs de l’Islam, tout en mettant un accent particulier sur l’éducation et le bien-être des jeunes générations.



Son engagement s’est concrétisé par la construction d’un internat, un projet réalisé grâce à des financements personnels s’élevant à plusieurs millions de francs CFA. Ce centre, dédié à la formation religieuse et académique, se distingue par un aspect fondamental : tous les enfants pris en charge bénéficient d’un hébergement, d’une scolarité et d’une éducation entièrement gratuits. Une initiative qui témoigne de sa volonté d’aider les familles les plus démunies et d’assurer un avenir prometteur aux jeunes générations.



Une journée de prières et de reconnaissance

La Journée Jërëjëf Baye est bien plus qu’un simple rassemblement. Elle représente une occasion de rendre hommage à Baye Niass, de revisiter son héritage spirituel et de renforcer l’unité de la communauté musulmane. Au programme, plusieurs activités sont prévues :



Des conférences religieuses animées par des érudits de renom sur la vie et l’œuvre de Baye Niass.

Des séances de prières et de récital de Coran pour implorer la baraka et la paix.

Des témoignages et hommages sur les valeurs enseignées par Baye Niass et la contribution de Cheikh Baye Cissé à leur transmission.

Avec la participation de nombreuses personnalités religieuses, cette 7ème édition promet d’être une rencontre de haute spiritualité, rassemblant disciples, talibés et fidèles de tous horizons.



Un appel à la mobilisation

Les fidèles mourides et tidianes ainsi que l’ensemble des amoureux de la paix et du savoir sont invités à prendre part à cette journée exceptionnelle. À travers cet événement, Cheikh Baye Cissé continue de démontrer que l’Islam, au-delà de la prière et de la foi, est aussi une religion d’action et de solidarité.



Que cette 7ème édition de la Journée Jërëjëf Baye soit une nouvelle occasion d’exprimer gratitude et engagement envers les enseignements de Baye Niass. Kaolack vous attend nombreux !













