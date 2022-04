7mn de vérité audio n°2: Adji Sarr dans les détails, raconte comment Ousmane Sonko la "possédait"

Comme promis, Leral ne bluffe pas et les audios cachés sont divulgués. Voici le 2e.

Dans cet audio, Adji Sarr retrace l'agenda d'Ousmane Sonko qui passait à Sweet Beauty les lundi, vendredi. Plus grave, elle affirme avoir vu pour la première fois Ousmane Sonko dans une maison, où il aurait fait l'amour avec deux filles, Kia et Khadija. "C'est à partir de là qu'il ne pouvait plus se contrôler. Il me prenait dans les positions les plus salaces, me frappait. Je me demande est-ce qu'il n'aurait pas reçu des recommandations mystiques. C'était comme un rituel. Les préservatifs utilisés, il les récupérait, sans rien laisser traîner", a expliqué en détail Adji Sarr.