7mn de vérité audio n°4: Adji Sarr: "Il me prenait dans le jacuzzi, sur la table, c'est pourquoi ses problèmes de reins..." Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 00:23 | | 0 commentaire(s)| Après les audios 1,2, 3, voici le 4e. Adji Sarr raconte qu'Ousmane Sonko la prenait dans le jacuzzi et terminait sur la table. "Comment vouloir tirer deux coups et ensuite, rester performant ? Je suis déçue de ses propos quand il prêche la vertu, alors qu'il est un pervers. C'est pourquoi il disait souvent qu'il avait des problèmes de reins. Ensuite, il ne disait que des bêtises. Il disait souvent qu'il était prêt à tuer pour arriver à ses fins", rajoute-t-elle. A l'en croire, Ousmane Sonko serait prêt à la cacher dans des endroits souterrains, uniquement pour coucher avec elle. Je sais qu'il n'a pas le courage de me tuer, il a des projets autres que de le faire".



Accueil Envoyer à un ami Partager