8 Mars Adja actrice au Camp pénal: "Que nos soeurs croient davantage en elles, Yalla nieup la fi..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 05:20 | | 0 commentaire(s)|

Keisha Khadija Dème alias Adja dans l'une des séries les plus prisées au Sénégal a fait un tour ce 8 mars au Camp pénal de la Liberté 6 pour donner "chaleur" et affection aux femmes dans le lien carcéral. A l'en croire, "Djiguéne dafa wara Geum bopam. Qu'elles sachent qu'elles ont d'énormes potentialités et que nul ne peut échapper à son destin.