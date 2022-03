8 Mars Yandé Diouf, Agent technique: Quand le talent est femme, les NTIC deviennent des jouets

Agent technique à TDS-S-A, Yandé Diouf Camara parle de l'amour qu'elle a pour ce métier et ce depuis son plus bas âge. Après avoir obtenu son baccalauréat technique, elle a fait de l’informatique industrielle et réseau. Après 2 mois à la Senelec, elle intègre la Sonatel avant de déposer ses valises à la Rts. Elle affirme voir appris beaucoup de chose avec la pratique. S’agissant de la journée du 8 mars, elle estime qu’elle doit être une journée très agréable vu l’importance de la femme dans la société. Elle n’a pas manqué de revenir sur comment elle concilie vie de femme et vie professionnelle.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 04:35 | | 0 commentaire(s)|